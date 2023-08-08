AMD 12 年老将 Robert Hallock 宣布加盟英特尔，担任“高级技术营销总监”

IT之家 8 月 8 日消息，AMD 技术营销总监 Robert Hallock 在去年 9 月份宣布离职。据其本人领英首页显示，Robert Hallock 目前选择跳槽去了英特尔。

IT之家早前曾报道，Robert Hallock 此前在 AMD 勤勤恳恳工作了 12 年，是一个颇有名气的公众人物，他经常在 Reddit、Discord、YouTube 等平台上与粉丝、媒体互动，宣传 AMD 的产品和技术，还经常在各种会议上讲解 AMD 的技术细节。

▲ 图源 Robert Hallock 的领英主页

在去年，Robert Hallock 在离职帖子中写道，“多年来，我有幸公开向他人传授一些真正出色的创新：Zen 核心系列、3D V-Cache、小芯片封装、HBM 内存、FreeSync 等等。在图形和处理器领域分别工作了大约 6 年之后，我学到了很多东西。”

当下，Robert Hallock 在英特尔就任“高级技术营销总监”（Senior Director of Technical Marketing），他将在英特尔专注于消费级处理器 AI 方面的工作。

▲ 图源 Robert Hallock

Robert Hallock 表示，他相当荣幸参与自己的下一场“探险”中，他认为“PC 永远都不会令人无聊，AI 绝对非同寻常”，当下这份新工作让他非常兴奋。

而在此之前，已经有多位 AMD 高管直接或间接跳槽到英特尔，例如显卡业务总负责人 Raja Koduri、CPU 架构研发大神 Jim Keller，以及在 AMD 工作了 17 年的全球产品营销高级主管 Chris Hook。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。