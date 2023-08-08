刷新纪录：达人超频英特尔锐炫 A770 显卡至 3586 MHz

IT之家 8 月 8 日消息，极限超频爱好者 @SkatterBencher 近日刷新了英特尔 Alchemist GPU 的时钟频率纪录，在宏碁掠夺者锐炫 A770 显卡上，超频达到了 3586 MHz。

IT 之前此前报道，掠夺者锐炫 A770 显卡在散热方面，采用鼓风机式第 5 代 AeroBlade 3D 刀锋速冷金属散热风扇，以及轴流式 FrostBlade 2.0 风扇，可达到顶级冷却效果。

参数方面，英特尔旗舰 GPU 锐炫 A770 采用了 32 个 Xe 核心，可选 8GB / 16GB 17.5Gbps 256bit GDDR6 显存，公版的 TDP 为 225W，采用 8+6pin 供电，配备四个 DP 2.0 接口和一个 HDMI 2.1 接口。

宏碁这款锐炫 A770 显卡型号是 16GB 显存的高配版，GPU OC 频率 2400 MHz，TDP 为 250W，超频 TDP 280W，官方建议 650W 电源，售价 2799 元，比英特尔公版型号便宜 300 元。

@SkatterBencher 通过液氮处理，将时钟频率从默认的 2400MHz，提升到 3586 MHz。

IT之家注：在提升到该频率之后 A770 变得非常不稳定，仅维持了数秒时间。在这个过程中，液氮容器的温度是-80 ° C，而 GPU 的温度徘徊在-50 ° C 左右。

3DMark 基准测试：在 3DMark 基准测试中，GPU 的最高频率可以达到 3100 MHz，只不过无法在该频率下运行测试任何游戏。

GPU 能够在 1.12V 下以 3012 MHz 运行，完成整套 3DMark 基准测试。

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