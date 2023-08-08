英特尔 CEO 称 AI PC 时代于今秋开启，联想将首批发布

IT之家 8 月 8 日消息，英特尔首席执行官 Pat Gelsinger 表示，其即将推出的 Meteor Lake 第 14 代酷睿处理器将开创 AI PC（人工智能电脑）的时代。

Gelsinger 在此前的 Q2 财报电话会议上说，“我们相信，英特尔已经做好了充分的准备，可以抓住这个新兴的增长机遇”“重要的是，我们认为 AI PC 是未来几年 PC 市场的一个关键转折点，与迅驰和 Wi-Fi 的重要性相媲美”。

根据IT之家此前报道，英特尔 Meteor Lake 系列处理器预计将会在第三季度发布，并将采用名为英特尔 AI Boost 的专用人工智能引擎。

根据英特尔的说法，Meteor Lake 是“首款内置神经处理器的消费级芯片”，英特尔表示，该芯片能够胜任一系列机器学习任务，助力未来 AI 发展。

联想集团表示，公司将在今年秋季首批发布最新基于英特尔的 AI PC，该公司 5 年前开始布局 AI 笔记本电脑，目前 AI 已扩展到各类中高端产品系列，产品具备 AI 加速能力。

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