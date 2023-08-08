一劳永逸解决卡顿问题，Linux 禁用所有 AMD 处理器 fTPM 上的随机数生成器

IT之家 8 月 8 日消息，最近，AMD 的 fTPM 随机数生成器（RNG）出现了一个卡顿问题，最初影响了 Windows 用户，但后来也影响到了 Linux。Linux 之父 Linus Torvalds 则认为即使更新了固件 / BIOS，该生成器仍会给用户带来卡顿。

根据最新的 Linux 内核补丁，AMD 已全面禁用当前所有 AMD fTPM 的 RNG 使用，从而一劳永逸地解决卡顿。

AMD Linux 工程师 Marion Limonciello 编写了合并补丁，IT之家附主要内容如下：

当 CPU 已经支持 RDRAND 指令时，TPM RNG 功能对于熵来说是不必要的。TPM RNG 功能以前在 AMD fTPM 系列的一个子集上被禁用，但报告继续显示一些系统上的问题，导致 TPM RNG 的功能成为卡顿根源。 将禁用 TPM RNG 的使用扩展到所有 AMD fTPM，无论它们的版本是否声称已修复。

该补丁今天被合并到 Linux 6.5 内核的主线，同时该补丁也被标记为向后移植到 Linux 6.1 和更新的稳定内核。因此，AMD 锐龙处理器用户运行 Linux 的情况将得到永久改善。

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