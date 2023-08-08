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联想推出扬天 V14 / V15 2023 酷睿版笔记本，首发 3499 元起

2023/8/8 21:36:15 来源：IT之家 作者：孤城 责编：孤城
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感谢IT之家网友 Heilos007 的线索投递！

IT之家 8 月 8 日消息，联想现已推出新款商务办公全能本扬天 V14 / V15 2023 酷睿版，搭载了 i5-12500H 标压处理器，V14 首发售 3499 元，V15 3599 元。

IT 之家附联想扬天 V14 / V15 2023 酷睿版笔记本介绍如下：

该系列笔记本搭载 FHD 高清 IPS 屏幕，支持 DC 调光、通过德国莱茵 TÜV 低蓝光、无频闪双重认证。

联想扬天 V14 / V15 2023 酷睿版至高搭载第 12 代英特尔酷睿 i5-12500H 标压处理器，采用了全新大小核异构架构，拥有 12 核心、16 线程的超强规格，最高睿频可达 4.5GHz；搭配 16GB DDR4 内存和 512GB M.2 PCIe 固态硬盘。

接口方面，这款笔记本配备了 USB-A、Type-C、RJ45 网线接口以及 HDMI 接口。

售后服务方面，联想扬天为用户提供了长达 2 年的售后保修服务，以及 7×24 小时电话、7×12 小时微信和 7×9 小时人工，7×24 小时自动回复的在线专属服务。

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关键词：联想笔记本

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