五菱柳机首台甲醇发动机 LJ4M20 点火成功，助力车企进入清洁合成燃料赛道

IT之家 8 月 8 日消息，据五菱汽车官方公众号报道，五菱汽车所属五菱柳机首台 LJ4M20 系列甲醇发动机今日正式点火成功，官方表示，这标志着“五菱柳机实现了甲醇发动机零的突破，‘碳’寻绿色发展，正式开辟清洁合成燃料（E-fuel）新赛道。”

▲ 图源 五菱汽车控股

据悉，LJ4M20 系列甲醇发动机是使用清洁合成燃料甲醇作为主要燃料的发动机，属于代替汽油发动机的一种新型环保产品，具备高效、低碳、环保的特点，使用绿氢合成的绿甲醇作为燃料可以实现零碳排放。

在研发过程中，研发团队针对新型燃料的特性完成大量的优化设计工作，LJ4M20 系列甲醇发动机设计指标为：最大功率达到 105kW，最大扭矩为 200N・m，最低甲醇消耗率 420g / kw・h。

与同级别同排量的传统汽油机相比，LJ4M20 甲醇发动机的最大功率提升 9.4%，最大扭矩提升 7.5%，匹配整车后甲醇汽车燃烧后的排放污染物降低 60% 以上。以使用 92#汽油为例，节省燃料成本 30% 以上，减少 CO₂排放 20% 以上，经济效益、社会效益较佳。

官方宣称，“首台 LJ4M20 系列甲醇发动机点火成功，不仅是五菱柳机技术创新的一个标志性成果，更是助力“双碳”战略目标的一次重要实践。未来，五菱柳机将坚定不移贯彻新发展理念，构建新发展格局，以双擎驱动助推企业高质量发展，以科技创新助力“双碳”战略目标实现”。

目前国内也在积极布局甲醇燃料驱动相关产业，IT之家早前曾报道，我国首个甲醇制氢加氢一体站已在今年 2 月投用，占地仅 64 平方米，可日产高纯氢 1000 公斤，此类一体站的普及也能够加速甲醇驱动汽车产业一体化发展。

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