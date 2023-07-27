五菱汽车：预计上半年净利润为 1200 万元，同比扭亏为盈

IT之家 7 月 27 日消息，五菱汽车发布公告称，根据本集团截至 2023 年 6 月 30 日止六个月之未经审核综合管理账目以及董事会现时获得的资料的初步评估，本集团预期：

（i）本集团截至 2023 年 6 月 30 日止六个月止将录得不多于人民币 12,000,000 元之净利润，与截至 2022 年 6 月 30 日止六个月录得之净亏损人民币 138,587,000 元相比，将有所改善；

（ii）截至 2023 年 6 月 30 日止六个月止将录得约人民币 1,000,000 元之本公司拥有人应占利润，与截至 2022 年 6 月 30 日止六个月录得之本公司拥有人应占亏损人民币 80,545,000 元相比，亦将有所改善。

2022 年，五菱汽车全年实现营业收入 125.95 亿元；净利润 4003 万元，同比增长 187%；归母净利润 2261 万元，同比增长 194% 并实现扭亏为盈，多项经营指标有所改善。

据称，五菱汽车在动力系统业务板块上全年营业收入 28.96 亿元，同比增长 5%。其中，新能源汽车业务的增加对营收和利润带来了显著提升。

财报显示，2022 年五菱柳机出售发动机及混合动力系统共 23 万台，较去年增加约 12.2%。向核心客户上汽通用五菱的销售约为 17.98 亿元，较去年增加约 38.3%。IT之家注意到，其中 4.68 亿元来自新能源汽车业务。

五菱汽车此前公告称，于 2023 年 6 月 27 日，五菱工业与五菱新能源订立售后服务分包协议。据此，五菱新能源将代表五菱工业为新能源汽车提供售后服务。

目前，五菱新能源由广西汽车、五菱汽车及五菱工业分别拥有 70.69%、13.50% 及 13.26% 权益。广西汽车于已发行股份总数中拥有约 56.54% 权益，因此为五菱汽车最终控股股东。

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