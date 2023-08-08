消息称索尼 8 月 29 日举行发布会：推出 A7C II 与 A7C R 相机

IT之家 8 月 8 日消息，据 sonyalpharumors 消息，索尼将在 8 月 29 日举行发布会，推出 A7C II 与 A7C R 相机以及 16-35mm GM II 镜头。

消息称，索尼 A7C II 将配备 A7IV 的 33MP 传感器，A7C R 配备 A7RV 的 61MP 传感器。这两款相机都应该会支持索尼新的人工智能功能以及新菜单、更好的自动对焦等等。

据IT之家此前报道，索尼 A7c 相机发布于 2020 年，采用 2420 万有效像素全画幅背照式 Exmor R CMOS 影像传感器和 BIONZ X 影像处理器。机身规格约为 124.0mm x 71.1mm x 59.7mm，重量约 509g，比 Alpha 6600 相机重约 1%。

功能方面，索尼 A7c 支持 5 轴防抖功能，采用大容量 NP-FZ100 电池，在使用 LCD 取景时可拍摄约 740 张照片，而在使用 EVF 取景时则可拍摄约 680 张照片，拥有银、黑色两种机身颜色可选。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。