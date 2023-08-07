英特尔 14 代 Raptor Lake Refresh 系列酷睿 i9-14900K、i7-14700K 处理器跑分曝光

IT之家 8 月 7 日消息，英特尔即将推出的 14 代 Raptor Lake Refresh 系列酷睿 i9-14900K 和 i7-14700K CPU 的最新基准测试已经泄露，应该属于早期 ES 芯片。

简单来说，i9-14900K 和酷睿 i7-14700K 正如 Raptor Lake Refresh 之名，采用了与现有 13代桌面处理器相同的核心架构，而且基于相同的 Intel 7（又名 10nm++）工艺，但频率更高，支持更快的 DDR5 内存，功耗也更高。

从 HXL 放出的 BAPCo CrossMark 跑分数据来看，英特尔酷睿 i9-14900K 和 i7-14700K 平均得分为 2265 分和 1980 分。

作为对比， i9-13900K 和 i7-13700K 得分分别为 2399 分和 2222 分，但最低分远低于这两款 14 代处理器，而 AMD R9 7950X 则获得了 2218 分，R9 7900X 为 2166 分。

英特尔酷睿 i9-14900K 采用 8P+16E 配置，共计 24 核 32 线程，配备 36 MB 智能缓存和 125W 基本 TDP（253W PL2） ，基础主频 3.2 GHz，最高可达 6.0 GHz。

不过考虑到这些芯片目前处于 QS 阶段，因此不排除后续会在“KS”系列处理器上看到 6.2 GHz 的可能。但无论如何，这颗处理器比 i9-13900K 高了 200 MHz，与 i9-13900KS 相同。

相比之下，酷睿 i7-14700K 采用了 8+12 核心配置，共计 20 个核心和 28 个线程，相比现有 i7-13700K（IT之家注：8+8，3.4~5.4GHz，30MB）升级较大。

这颗 CPU 配备 33 MB 智能缓存，基础频率 3.4 GHz，TBMT3 频率高达 5.6 GHz，这也比 13700K 提高了 200 MHz，预计性能提升约 5-10%。

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