小米平板 6 Max 现身 Geekbench，搭载高通骁龙 8+

IT之家 8 月 8 日消息，上周有消息称，新款小米平板 6 Max 配置与小米平板 6 Pro 基本相同，但屏幕更大。现在，小米平板 6 Max 已经出现在了 Geekbench 上，关键规格得以揭晓。

根据之前的认证信息，这款型号为 2307BRPDCC 的机型就是小米平板 6 Max。它搭载了 3.19GHz 的高通骁龙 8+ Gen 1 SoC 以及 12GB 内存，预装 Android 13 系统。

IT之家此前报道，小米 Pad 6 Max 代号为“yudi”，预计将与小米 MIX Fold 3、小米手表 S2 Pro 一起推出。目前小米 Pad 6 Max 平板已通过蓝牙 SIG 以及 3C 认证，支持 67W 快充。

目前关于小米平板 6 Max 平板的相关信息不多，@数码闲聊站 称其是小米的首款 14 英寸骁龙 8 + 旗舰平板，性能释放、影音表现、软件适配都有大幅提升。

目前另一个已知的消息是，小米 Pad 6 Max 平板会配备 ToF 传感器，用于深度感应，并在虚拟环境中创建真实物体的 3D 模型，小米选择将该传感器放置在设备的正面。

此外，还有消息称小米平板 6 Max 将配备 ToF 传感器，将用于正面检测用户是否在看平板电脑，使设备能够智能地照亮显示屏或恢复播放任何暂停的媒体。

作为参考，现款小米平板 6 Pro 配备 11 英寸 2.8K LCD 显示屏，采用骁龙 8 + 处理器，搭载 LPDDR5 内存、UFS 3.1 闪存，内置 8600mAh 电池，支持 67W 快充，62 分钟可充满电 100%。这款产品前置 20MP 相机，后置 50MP+2MP 相机，支持侧面指纹识别。

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