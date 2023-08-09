Netflix 为 iPhone 推出游戏手柄应用，为电视游戏扩张做准备

IT之家 8 月 9 日消息，Netflix 今天发布了一款 Netflix 游戏手柄 App，该 App 可以让用户在电视上玩 Netflix 游戏。App Store 的介绍称，游戏手柄 App 可以与电视配对，使用 iPhone 来玩 Netflix 游戏。

目前，Netflix 游戏仅限于 iPhone 和 iPad，没有办法在 Apple TV 或其他电视平台上玩。这款 App 现在还没有什么功能，但其称适用于电视的游戏将“即将登陆 Netflix”。

这款 App 在 iPhone 的屏幕上提供一个方向键和 A、X、Y、B 四个动作键。

Netflix 从 2021 年开始提供游戏，现在已经有超过 50 款游戏可供选择。这些游戏都包含在 Netflix 的会员资格中，没有额外的费用或内购，其中一些游戏包括《古墓丽影》、《怪奇物语》、《Bloons TD 6》、《粘粘世界》、《爆炸小猫》、《Heads Up》和《割绳子》。

IT之家注意到，去年 10 月 Netflix 游戏开发副总裁 Mike Verdu 表示，该公司正在“非常认真地探索云游戏服务”，可能意味着 Netflix 准备推出一个可以让其内容在电视上可玩的游戏服务。

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