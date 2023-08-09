微软 Azure AI 文本转语音服务升级：新增男声和更多语言支持

IT之家 8 月 9 日消息，微软 Azure 为企业提供许多基于云的服务和功能，其中之一是 Azure AI 文本转语音，其使用机器学习和人工智能将文本输入转换为逼真的语音。
2021 年，微软推出了 Jenny Multilingual，这是一种可以自然地说多种不同语言的女性声音。今天，微软宣布 Azure AI 文本转语音进行升级。不仅增加了更多语言支持，还增加了一种男声 ——Ryan Multilingual。
微软在博客文章中表示：这一新增不仅为用户提供了更多的选择，还使他们能够创建包容和多样化的用户体验。通过引入男声，Azure 文本转语音确保了技术能够适应不同的场景和用户偏好，使开发者能够设计出与更广泛的终端用户产生共鸣的解决方案。此外，两种新声音都具有自动语言预测功能，可以根据输入文本自动识别输入语言并相应地调整语音输出，从而消除了手动标记的需要。此外，
这次更新将支持的语言从 14 种扩展到 41 种，具体如下：
ar-EG
ar-SA
ca-ES
cs-CZ
da-DK
de-AT
de-CH
de-DE
en-AU
en-CA
en-GB
en-HK
en-IE
en-IN
en-US
es-ES
es-MX
fi-FI
fr-BE
fr-CA
fr-CH
fr-FR
hi-IN
hu-HU
id-ID
it-IT
ja-JP
ko-KR
nb-NO
nl-BE
nl-NL
pl-PL
pt-BR
pt-PT
ru-RU
sv-SE
th-TH
tr-TR
zh-CN
zh-HK
zh-TW
此外IT之家注意到，微软还表示其研发了新的系统，可以自动改变其 AI 语音的发音、语调和音系，以便最好地匹配输入的特定语言。微软表示：这一突破使用户能够在文本输入中轻松地切换不同的语言，创造出更沉浸式和真实的多语言体验。
新的男声、语言支持和自适应系统目前在 Azure 的美国东部、欧洲西部和东南亚地区进行公开预览。
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