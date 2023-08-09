首页
IT圈
辣品
设置
  • 日夜间
    随系统
    浅色
    深色
  • 主题色
首页 > 智能时代>人工智能

微软 Azure AI 文本转语音服务升级：新增男声和更多语言支持

2023/8/9 9:26:23 来源：IT之家 作者：远洋 责编：远洋
评论：

IT之家 8 月 9 日消息，微软  Azure 为企业提供许多基于云的服务和功能，其中之一是 Azure AI 文本转语音，其使用机器学习和人工智能将文本输入转换为逼真的语音。

2021 年，微软推出了 Jenny Multilingual，这是一种可以自然地说多种不同语言的女性声音。今天，微软宣布 Azure AI 文本转语音进行升级。不仅增加了更多语言支持，还增加了一种男声 ——Ryan Multilingual。

微软在博客文章中表示：这一新增不仅为用户提供了更多的选择，还使他们能够创建包容和多样化的用户体验。通过引入男声，Azure 文本转语音确保了技术能够适应不同的场景和用户偏好，使开发者能够设计出与更广泛的终端用户产生共鸣的解决方案。此外，两种新声音都具有自动语言预测功能，可以根据输入文本自动识别输入语言并相应地调整语音输出，从而消除了手动标记的需要。此外，

这次更新将支持的语言从 14 种扩展到 41 种，具体如下：

  • ar-EG

  • ar-SA

  • ca-ES

  • cs-CZ

  • da-DK

  • de-AT

  • de-CH

  • de-DE

  • en-AU

  • en-CA

  • en-GB

  • en-HK

  • en-IE

  • en-IN

  • en-US

  • es-ES

  • es-MX

  • fi-FI

  • fr-BE

  • fr-CA

  • fr-CH

  • fr-FR

  • hi-IN

  • hu-HU

  • id-ID

  • it-IT

  • ja-JP

  • ko-KR

  • nb-NO

  • nl-BE

  • nl-NL

  • pl-PL

  • pt-BR

  • pt-PT

  • ru-RU

  • sv-SE

  • th-TH

  • tr-TR

  • zh-CN

  • zh-HK

  • zh-TW

此外IT之家注意到，微软还表示其研发了新的系统，可以自动改变其 AI 语音的发音、语调和音系，以便最好地匹配输入的特定语言。微软表示：这一突破使用户能够在文本输入中轻松地切换不同的语言，创造出更沉浸式和真实的多语言体验。

新的男声、语言支持和自适应系统目前在 Azure 的美国东部、欧洲西部和东南亚地区进行公开预览。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。

下载IT之家APP，签到赚金币兑豪礼

相关文章

关键词：Azure人工智能

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 iPhone之家 Win7之家 Win10之家 Win11之家

软媒旗下软件： 魔方 云日历 酷点桌面 Win7优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用