微软 Azure AI 文本转语音服务升级：新增男声和更多语言支持

IT之家 8 月 9 日消息，微软 Azure 为企业提供许多基于云的服务和功能，其中之一是 Azure AI 文本转语音，其使用机器学习和人工智能将文本输入转换为逼真的语音。

2021 年，微软推出了 Jenny Multilingual，这是一种可以自然地说多种不同语言的女性声音。今天，微软宣布 Azure AI 文本转语音进行升级。不仅增加了更多语言支持，还增加了一种男声 ——Ryan Multilingual。

微软在博客文章中表示：这一新增不仅为用户提供了更多的选择，还使他们能够创建包容和多样化的用户体验。通过引入男声，Azure 文本转语音确保了技术能够适应不同的场景和用户偏好，使开发者能够设计出与更广泛的终端用户产生共鸣的解决方案。此外，两种新声音都具有自动语言预测功能，可以根据输入文本自动识别输入语言并相应地调整语音输出，从而消除了手动标记的需要。此外，

这次更新将支持的语言从 14 种扩展到 41 种，具体如下：

ar-EG

ar-SA

ca-ES

cs-CZ

da-DK

de-AT

de-CH

de-DE

en-AU

en-CA

en-GB

en-HK

en-IE

en-IN

en-US

es-ES

es-MX

fi-FI

fr-BE

fr-CA

fr-CH

fr-FR

hi-IN

hu-HU

id-ID

it-IT

ja-JP

ko-KR

nb-NO

nl-BE

nl-NL

pl-PL

pt-BR

pt-PT

ru-RU

sv-SE

th-TH

tr-TR

zh-CN

zh-HK

zh-TW

此外IT之家注意到，微软还表示其研发了新的系统，可以自动改变其 AI 语音的发音、语调和音系，以便最好地匹配输入的特定语言。微软表示：这一突破使用户能够在文本输入中轻松地切换不同的语言，创造出更沉浸式和真实的多语言体验。

新的男声、语言支持和自适应系统目前在 Azure 的美国东部、欧洲西部和东南亚地区进行公开预览。

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