消息称 Meta 解散蛋白质折叠团队，转战商业人工智能

IT之家 8 月 8 日消息，据英国《金融时报》报道，社交媒体巨头 Meta（前身为 Facebook）近日解散了一个使用人工智能创建了超过 6 亿个蛋白质结构数据库的科学家团队。这一举动表明，Meta 正在从纯粹的科学项目转向开发能够带来收入的人工智能产品。

这个团队叫做 ESMFold，他们此前开发了一个能够处理海量生物数据来预测蛋白质结构的大型语言模型，该项目曾经受到了药物开发和新疗法领域专家的赞扬。然而三名知情人士透露，作为整个公司层面裁员的一部分，ESMFold 于今年春被解散。

IT之家此前曾报道，Meta 的首席执行官马克・扎克伯格曾强调今年是公司的“效率之年”，并进行了重组和裁员，以提高盈利能力和增长。Meta 是人工智能领域的早期投资者，于 2013 年建立了其基础人工智能研究（Fair）实验室，聘请了该领域的顶尖学者。然而，Meta 在生成型人工智能的开发方面落后于竞争对手如 OpenAI、微软和谷歌。

作为其新方向的一部分，Meta 建立了一个由其产品负责人克里斯・考克斯领导的生成型人工智能团队，其中包括 Fair 的前成员，Meta 计划在 9 月份推出一系列类似不同角色的聊天机器人。Meta 仍然致力于通过 Fair 进行探索性研究，但现在专注于将其研究整合到产品中。

ESMFold 项目此前创建了一个开源数据库，帮助科学家轻松地访问与他们工作相关的特定蛋白质结构。然而，人们担心 Meta 是否会继续承担维护数据库和另一项在新蛋白质序列上运行 ESM 算法的服务的费用，这种不确定性导致人们对研究界能否长期获得这些资源产生疑问。

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