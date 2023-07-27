媒体深挖 iOS 17 Beta 4 代码，发现 iPhone 15 Pro 新 Action 按钮支持 9 个自定义选项

IT之家 7 月 27 日消息，国外科技媒体 MacRumors 深入挖掘苹果昨日发布的 iOS 17 Beta 4 预览版更新，在代码中发现了 Action 按钮的 9 个自定义选项，允许用户根据需求 / 偏好分配不同的操作。

IT之家此前报道，iPhone 15 Pro 和 iPhone 15 Ultra（或叫 iPhone 15 Pro Max）两款机型的机身侧面弃用自 2007 年以来的静音拨片，改为类似于 Apple Watch Ultra 的 Action 按钮，允许用户根据自身偏好，进行各种自定义。

代码中只是提及了和自定义 Action 按钮相关的功能，该媒体基于相关文字推断功能描述如下：

辅助功能：

用户可以自定义呼出 VoiceOver、Zoom、AssistiveTouch 等各种辅助功能。

捷径：

与 Apple Watch Ultra 一样，此选项允许用户运行他们从快捷方式应用程序创建或下载的任何捷径，例如发送消息，播放音乐列表或控制智能家居设备。

静音模式

类似于当前 iPhone 上的静音拨片，开启此选项将允许用户打开或关闭静音模式。

相机：

此选项可能会让用户启动相机应用程序和 / 或通过单次按下操作按钮拍摄照片或视频。

手电筒：

此选项将允许用户打开或关闭设备背面的手电筒。

Focus：

允许启用或者关闭 Focus 模式

放大镜：

这个选项大概可以让用户触发放大镜应用程序，将 iPhone 的摄像头用作放大镜，放大小文本或物体。

翻译：

此选项可以让用户启动翻译应用程序，并通过单击 Action 按钮开始对话或文本翻译。

Voice Memos

此选项将允许用户使用语音备忘录应用程序开始或停止录制语音备忘录。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。