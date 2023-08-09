Apple Music 安卓版将迎来 iOS 17 的新功能：全新播放界面、歌曲制作人员信息等

IT之家 8 月 9 日消息，Apple Music 在 iOS 17 系统中增加了一些新功能，包括一个全新的播放界面和一个专门展示歌曲制作人员信息的版块。安卓用户也不必羡慕，因为这些功能也将很快出现在 Apple Music 安卓版应用中。

IT之家注意到，Apple Music 安卓版应用在本月早些时候发布了 4.3.0 测试版，其中包含了与 iOS 17 系统中相同的新功能。其中最引人注目的变化是全新的播放界面，可以显示全屏的动态专辑封面。这个更新与模糊的背景相结合，创造出了一个不错的视觉效果。

在 iOS 17 Beta 3 中，苹果还在 Apple Music 中增加了一个新的歌曲制作人员信息版块。这个版块类似于已经存在于 Apple Classical 中的一个版块，可以让用户查看歌曲背后的艺术家、作词人、制作人等细节。这个版块也在安卓版应用的测试更新中出现了，如果你想查看一首歌曲的制作人员信息，只需要点击三点按钮，然后选择查看制作人员信息选项。制作人员信息按照不同的类别进行了组织，例如表演艺术家、作词和歌词、制作和工程等，这个版块还会显示歌曲是否支持杜比全景声和无损音质。

苹果还宣布了一些其他即将到来的 Apple Music 新功能，例如协作播放列表，将在今年晚些时候推出，用户可以邀请朋友加入一个播放列表，每个人都可以向播放列表中添加歌曲，重新排序或删除歌曲，并使用表情符号来对播放界面中显示的歌曲做出反应。

目前还不清楚 Apple Music 安卓版应用的正式更新何时会向公众开放，可能会在下个月与 iOS 17 正式版系统同时发布。

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