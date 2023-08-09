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魅族 20 INFINITY 无界版手机推送系统更新：新增相机双水印，改进 Aicy 功能

2023/8/9 10:51:05 来源：IT之家 作者：池渊（实习） 责编：池渊
评论：
感谢IT之家网友 Flit_刘华南吴彦祖雨雪载途 的线索投递！

IT之家 8 月 9 日消息，魅族 Flyme 今日发布微博，已向魅族 20 INFINITY 无界版手机推送了系统更新，8 月系统更新现已全量推送。

此次更新针对 Aicy 语音、影像、通讯、系统、等方面进行了更新，新增了相机双水印、屏幕录制可更改分辨率等功能，详情如下：

Aicy 语音

  • 更新 Aicy 语音唤醒动效

  • 新增语音查找手机

  • 新增我要听新闻语令

  • Aicy 声音新增奶气萌娃可选

Aicy 识屏

  • 支持听歌识曲

影像

  • 新增相机水印

通讯和网络

  • 紧急情况新增医疗急救信息

录音机

  • 新增录音转文字功能

系统

  • 新增世界时钟桌面插件

  • 屏幕录制支持修改分辨率

扫一扫

  • 支持识别商家聚合收款码及银联收款码

笔记

  • 加密笔记支持自定义密码

更多更新功能

  • 无线网络支持智能连接最佳无线网络，智能切换移动数据

  • 计算器支持跟随系统模式切换应用浅色 / 深色界面

  • 优化拨号盘粘贴电话号码体验

IT之家附魅族 20 INFINITY 无界版手机参数信息：

在机身材质上，魅族 20 INFINITY 无界版是业界首次正反两面使用双微晶玻璃材质「魅族泰坦玻璃」的智能手机，抗摔表现提升 4 倍。整机中框采用汽车同源、钢铝混合「Hybrid 超轻量不锈钢」中框，重量减轻 30%，散热效率提升 40% 。

性能方面，魅族 20 INFINITY 无界版搭载了目前高通最新骁龙 8 Gen 2 旗舰处理器，辅以 LPDDR5X 内存 + UFS 4.0 存储。屏幕方面，魅族 20 INFINITY 无界版采用京东方定制 6.79 英寸 2K + 无界臻彩屏，拥有 21:9 悬浮巨幕比例，真正做到四边等窄，让整块屏幕面板做到了“无边无界”的 Infinite Design。屏幕峰值亮度可达 1850nit ，经过 HDR10/10+ 认证，支持 120Hz LTPO 刷新率、480Hz 触控采样率、10 Bit 色深、1920Hz PWM 调光。

其它方面，该机前置 32MP，后置 50MP 主摄（OIS）+12MP 超广角 + 12MP 长焦三摄，同样支持 dToF 激光对焦，采用蓝宝石玻璃镜片；内置 4800mAh 电池，支持 65W 有线以及 50W 无线快充。

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关键词：魅族手机

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