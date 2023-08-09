魅族 20 INFINITY 无界版手机推送系统更新：新增相机双水印，改进 Aicy 功能

IT之家 8 月 9 日消息，魅族 Flyme 今日发布微博，已向魅族 20 INFINITY 无界版手机推送了系统更新，8 月系统更新现已全量推送。

此次更新针对 Aicy 语音、影像、通讯、系统、等方面进行了更新，新增了相机双水印、屏幕录制可更改分辨率等功能，详情如下：

Aicy 语音

更新 Aicy 语音唤醒动效

新增语音查找手机

新增我要听新闻语令

Aicy 声音新增奶气萌娃可选

Aicy 识屏

支持听歌识曲

影像

新增相机水印

通讯和网络

紧急情况新增医疗急救信息

录音机

新增录音转文字功能

系统

新增世界时钟桌面插件

屏幕录制支持修改分辨率

扫一扫

支持识别商家聚合收款码及银联收款码

笔记

加密笔记支持自定义密码

更多更新功能

无线网络支持智能连接最佳无线网络，智能切换移动数据

计算器支持跟随系统模式切换应用浅色 / 深色界面

优化拨号盘粘贴电话号码体验

IT之家附魅族 20 INFINITY 无界版手机参数信息：

在机身材质上，魅族 20 INFINITY 无界版是业界首次正反两面使用双微晶玻璃材质「魅族泰坦玻璃」的智能手机，抗摔表现提升 4 倍。整机中框采用汽车同源、钢铝混合「Hybrid 超轻量不锈钢」中框，重量减轻 30%，散热效率提升 40% 。

性能方面，魅族 20 INFINITY 无界版搭载了目前高通最新骁龙 8 Gen 2 旗舰处理器，辅以 LPDDR5X 内存 + UFS 4.0 存储。屏幕方面，魅族 20 INFINITY 无界版采用京东方定制 6.79 英寸 2K + 无界臻彩屏，拥有 21:9 悬浮巨幕比例，真正做到四边等窄，让整块屏幕面板做到了“无边无界”的 Infinite Design。屏幕峰值亮度可达 1850nit ，经过 HDR10/10+ 认证，支持 120Hz LTPO 刷新率、480Hz 触控采样率、10 Bit 色深、1920Hz PWM 调光。

其它方面，该机前置 32MP，后置 50MP 主摄（OIS）+12MP 超广角 + 12MP 长焦三摄，同样支持 dToF 激光对焦，采用蓝宝石玻璃镜片；内置 4800mAh 电池，支持 65W 有线以及 50W 无线快充。

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