魅族 20 系列手机明日开启夏日「清爽」计划，最高直降 300 元

IT之家 8 月 1 日消息，魅族 20 系列将于 8 月 2 日开启夏日「清爽」计划，至高直降 300 元。线上购机至高可享 24 期免息，线下考生购机加赠 369 元游戏耳机。

IT之家附机型售价：

魅族 20（降 200 元）：

12GB+256GB：3199 元

12GB+512GB：3599 元

魅族 20 Pro：

12GB+256GB：4199 元（降 200 元）

12GB+512GB：4499 元（降 300 元）

魅族 20 无界版（无降价）：

12GB+256GB：6299 元

12GB+512GB：7299 元

16GB+1TB：8499 元

魅族 20 有先锋灰、定胜青、热爱粉、悦动黄、独白 5 种配色可选，首发 Flyme 10 系统；搭载骁龙 8 Gen 2 处理器 + LPDDR5X 内存 + UFS 4.0 闪存，内置 4700mAh 电池，支持 67W 快充；配备 6.55 英寸京东方 OLED 柔性直屏，支持最高 144Hz 刷新率和低蓝光防频闪。

魅族 20 Pro 配备 6.81 英寸 120Hz 全面屏，屏幕分辨率为 3200×1440，局部峰值亮度达 1800nit，后置三摄均为 5000 万像素（主摄、超广角、长焦），内置 5000mAh 电池，支持 80W 有线超充 + 50W 无线超充。

魅族 20 无界版搭载骁龙 8 Gen 2 处理器 + LPDDR5X 内存 + UFS 4.0 存储，内置 4800mAh 电池，支持 65W 有线以及 50W 无线快充；采用 6.79 英寸 2K + 无界臻彩屏，屏幕峰值亮度可达 1850nit，支持 120Hz LTPO 刷新率、480Hz 触控采样率、10 Bit 色深、1920Hz PWM 调光。

该机前置 32MP，后置 50MP 主摄（OIS）+12MP 超广角 + 12MP 长焦三摄，同样支持 dToF 激光对焦，采用蓝宝石玻璃镜片。

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