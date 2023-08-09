消息称三星 Galaxy S24 Ultra 手机 3x 长焦镜头升级到 5000 万像素

IT之家 8 月 9 日消息，消息源 @i 冰宇宙今天在 X（推特）上发布推文，表示三星 Galaxy S24 Ultra 将升级 3x 长焦镜头，从 1000 万升级到 5000 万。

@i 冰宇宙此前爆料称，三星 Galaxy S24 Ultra 在升级 3x 长焦镜头之后，会大幅提升 3x-10x 变焦能力，能拍出更优秀的远景照片。

根据国外科技媒体 SamMobile 报道，Galaxy S24 Ultra 主摄依然搭载 2 亿像素的 ISOCELL HP2 摄像头传感器，10x 长焦镜头也会有小幅优化。

IT之家附 Galaxy S23 Ultra 相机规格参数如下：

主摄像头：2 亿像素 1/1.3 英寸传感器，0.6 微米像素，f / 1.7 镜头，相位检测自动对焦，OIS

超广角：1200 万像素 1/2.55 英寸传感器，1.4 微米像素，f / 2.2 镜头，相位检测自动对焦，OIS

远摄 1：1000 万像素 1/3.52 英寸传感器，1.12 微米像素，f / 2.4 镜头，相位检测自动对焦，OIS，3 倍光学变焦

远摄 2：1000 万像素 1/3.52 英寸传感器，1.12 微米像素，f / 4.9 镜头，相位检测自动对焦，OIS，10 倍光学变焦

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。