Omdia 报告称三星领衔 DRAM 市场：占比 42.8%、营收同比下降 61.2%

IT之家 8 月 8 日消息，根据市场调查机构 Omdia 于 8 月 6 日公布的报告，2023 年第 1 季度全球 DRAM 市场上，三星公司的销售额虽然下降了 61.2%，但市场份额为 42.8%，和上一季度相同，继续保持领先地位。

Omdia 称，三星第一季度 DRAM 营收为 40.1 亿美元（IT之家备注：当前约 288.32 亿元人民币），较上年同期的 103.5 亿美元（当前约 744.16 亿元人民币）下滑 61.2%，环比下降了 25.2%。

今年第 1 季度 SK 海力士的 DRAM 市场份额从上一季度的 27.0% 下降到 24.7%，环比下降了 2.3 个百分点，行业排名从第二滑落至第三位。美光目前以 27.2% 的市场份额获得第二名。

2023 年第 1 季度 NAND 总销量下降了一半，但三星的市场份额仍增长了 0.4 个百分点，达到 34.3%。NAND 行业预估将会继续萎缩。SK 海力士在 NAND 闪存市场的份额为 16.8%，从前一季度的第 3 位降至第 4 位。

IT之家翻译一位行业人士观点：“虽然 DDR5 和 HBM 等高容量高性能产品的需求由于 AI 开发需求而正在复苏，但 NAND 缺乏需求复苏的动力，客户库存水平仍然保持在低位。有必要通过减产来抵御价格下跌和损失”。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。