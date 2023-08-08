中国在列，三星公布第 2 轮 One UI 6.0 Beta 项目更新计划

IT之家 8 月 8 日消息，三星昨天发布了 One UI 6.0 Beta 测试公告，宣布在德国、韩国和美国三个 Wave 1 市场开启测试。

三星今天官方再次公开细节，宣布中国、印度、波兰和英国列为 Wave 2 市场，预估将会在未来 2-3 周内开启测试。

全新 One UI 6 测试版基于 Android 14 底层，可使用户获得更加具有个性化的体验，包括对各种 App 和功能的调整。

IT之家附三星更新公告：

简洁的用户界面、现代化的外观

One UI 6 以专门设计的简洁外观呈现。许多元素都已经经过调整，现在看起来更具现代化气息且简约时尚。

经过改进的 Quick Panel 可帮助用户轻松访问他们最经常使用的功能。此外，只需从显示屏幕的右上角向上滑动一下，即可显示完整的 Quick Panel。因此，用户可以更快地进入设置界面。

更多自定义选项

One UI 6 为用户提供了许多个性化设置。以根据个人需求进一步定制自己的设备。例如 Galaxy S23 系列的用户现在可以在背景图像中添加自定义场景。此外，它还引入了一个新的相机小部件，允许用户预先为特定照片指定存储位置。

三星还表示，随着 One UI 6 的正式发布，将会为智能手机带来更多的升级：除了光学调整外，还将简化日常任务，使用户工作更加高效。此外，该更新包含了熟悉的安全更新，以保护用户数据安全。

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