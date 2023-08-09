三星 Galaxy Tab A9 平板真机照片曝光

IT之家 8 月 9 日消息，三星 Galaxy Tab A9 平板近日通过 Wi-Fi 联盟和 FCC 认证之后，再次流出了该平板的真机测试照片。

国外科技媒体 tabletmonkeys 深挖 FCC 认证文件，在其中一份文档中发现了正在测试中的 Galaxy Tab A9 平板，这种情况比较罕见，通常不会出现在文档中。IT之家在此附上照片如下：

测试图片中并未提供其它有用的信息，只显示同时插入 3.5mm 端口和 USB-C 端口的测试场景，此外还有测试插入 MicroSD 的场景。

三星 Galaxy Tab A9 平板配有 8 英寸屏幕，预估将替代现有 8.7 英寸的 Galaxy Tab A7 Lite。后者于 2021 年夏季推出，售价为 159 美元（IT之家备注：当前约 1143 元人民币）。

FCC 认证文件显示，三星 Galaxy Tab A9 平板为 4G LTE 型号，配备和 A7 Lite 相同的 5100mAh 容量电池，配备 15W 的三星 EP-T1510 USB-C 充电器，保留 3.5mm 耳机端口。

FCC 认证文件显示三星 Galaxy Tab A9 平板尺寸为 210.7mm x 124.7mm，作为对比，三星 Galaxy Tab A7 Lite 的长度和宽度为 212.5mm x 124.7mm。

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