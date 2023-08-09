研究报告：全球 75% 的企业禁止或考虑禁止在工作场所使用 ChatGPT 等

IT之家 8 月 9 日消息，BlackBerry 日前发布了一份新的研究报告，揭示了全球 75% 的企业目前正在禁止或考虑禁止在工作场所使用 ChatGPT 等生成型人工智能应用。其中 61% 的企业表示这些禁令是长期或永久性的，主要是出于对数据安全、隐私和企业声誉的风险考虑。83% 的企业还表示担心不安全的应用会对其企业 IT 环境带来网络安全威胁。

尽管倾向于完全禁止这些应用，但大多数企业也认识到生成型人工智能应用在工作场所可以提高效率（55%）、创新（52%）和增强创造力（51%）。IT之家注意到，当涉及到使用生成型人工智能工具进行网络安全防御时，大多数受访者（81%）仍然持赞成态度，表明 IT 决策者不想让网络犯罪分子占据上风。

BlackBerry 网络安全首席技术官 Shishir Singh 呼吁企业对工作场所的生成型人工智能应用采取谨慎而灵活的态度，他说：“在工作场所禁止生成型人工智能应用可能意味着大量潜在的商业利益被扼杀。随着平台的成熟和法规的实施，企业政策中可能会引入一定的灵活性，关键在于拥有适当的工具来监控和管理工作场所使用的应用。”

虽然数据安全和隐私问题是推动这些决定的原因，但组织也认识到使用生成型人工智能提高效率、创新和创造力的潜力。对于这些应用，组织需要采取谨慎而灵活的方法，确保有合适的工具进行可视化和管理。

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