沙特阿拉伯宣布新规：2025 年起所有手机必须使用 USB Type-C 接口充电

IT之家 8 月 9 日消息，沙特阿拉伯近日宣布了一项新规，要求从 2025 年起，所有在该国市场销售的手机和其他电子设备必须使用 USB Type-C 接口进行充电和数据传输。这一举措旨在改善用户体验，确保高质量的充电和数据传输技术，并减少电子垃圾的产生，促进环境可持续发展。

USB Type-C 是一种智能设备有线连接的通用标准，能够通过一根线缆同时传输数据和电力。这种技术取代了以前的标准，如 Micro-USB 和 USB-A。USB Type-C 的一个特点是用户可以以任意方向将线缆插入设备中，USB Type-C 接口还能够实现快速充电和快速数据传输，提供更好的用户体验。

沙特阿拉伯这一规定将分为两个阶段实施。第一阶段将于 2025 年 1 月 1 日开始，涵盖多种设备，包括手机、平板电脑、数码相机、电子阅读器、便携式视频游戏设备、耳机、耳麦、放大器、键盘、鼠标、便携式导航系统、便携式扬声器和无线路由器。第二阶段将于 2026 年 4 月 1 日开始，届时将涵盖笔记本电脑。

沙特阿拉伯要求所有在该国市场经营的公司和供应商遵守 USB Type-C 标准，并符合相关技术法规和标准的技术和管理规范。沙特阿拉伯预计这一措施将使该国消费者每年节省超过 1.7 亿沙特里亚尔（IT之家备注：约合人民币 3.27 亿元），并且每年可减少约 15 吨的电子垃圾产生。

沙特阿拉伯是继欧盟之后第二个实施统一充电接口规定的地区，欧盟于 2022 年通过立法，要求电子设备在该地区销售前必须配备 USB-C 接口。

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