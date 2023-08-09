科技昨夜今晨 0809：苹果 iPhone 15 系列 USB-C 组件和 SIM 卡托曝光、工信部要求开展 App 备案、蔚来辟谣奔驰共享换电站

“科技昨夜今晨”，现在是 2023 年 8 月 9 日，星期三，大家早上好，今天的重要科技资讯有：

1、小鹏汽车严打充电桩“霸位”，超时占位每分钟 1 元

近日，小鹏汽车在其官方 App 上发布了一则公告，表示将严打充电桩“霸位”行为。如果发现有车主“霸位”，小鹏汽车会通过信息、电话等方式提醒车主，并从占位开始，按照 1 元 / 分钟进行收费。如果车主不按时缴纳费用，将影响其在小鹏自营充电站的正常使用。此外，小鹏汽车还预留了 30 分钟的时间，以防车主在完成充电后不能及时拔枪。>> 查看详情

2、星纪魅族回应终止自研芯片业务：正在积极协调人员调整优化

针对“星纪魅族调整芯片业务，优化应届生”的消息，星纪魅族 8 月 8 日下午进行了回应。据博主 @麻辣车评官方微博 消息，星纪魅族官方表示决定终止自研芯片业务，由于相关业务调整，涉及到部分人员调整优化，公司正在积极协调，沟通解决方案。>> 查看详情

3、荣耀 MagicBook X 14/16 Pro 锐龙版轻薄本发布

在 8 月 8 日下午的荣耀笔记本锐龙新品暨智慧新功能发布会上，荣耀 MagicBook X 14/16 Pro 锐龙版轻薄本正式发布，14 英寸版首发价 4199 元起，16 英寸版首发价 4399 元起。

两款笔记本都搭载了 AMD R7 7840HS 标压处理器，最高性能释放 40W，以及 16GB + 512GB 存储；融合 OS Turbo 技术，配备 60Wh 电池，65W 快充，号称日常办公续航 13.5 小时。>> 查看详情

4、苹果 iPhone 15 系列 USB-C 组件和 SIM 卡托曝光

消息源 fix Apple（@lipilipsi）今天发布了一组照片，分享了苹果 iPhone 15、iPhone15 Plus 和 iPhone15 Pro Max 的 USB-C 组件的照片。

从目前曝光的组件照片来看，iPhone 15 Pro Max 系列所使用的 USB-C 组件，和 iPhone 15、iPhone 15 Plus 所使用的 USB-C 组件是存在差异的。>> 查看详情

5、华为系统云翻新功能正式上线，华为 P40 和 Mate30 手机率先体验

据网友反馈，华为系统云翻新功能现已正式上线，每日预约名额有限。用户通过“云备份”、“恢复出厂设置”、“云恢复”等步骤即可完成华为系统云翻新。目前，该功能仅支持华为 P40 和 Mate30 系列手机。>> 查看详情

6、工信部要求开展 App 备案，2024 年 4 月前完成

近日，工业和信息化部印发了《工业和信息化部关于开展移动互联网应用程序备案工作的通知》。工信部称，自 2000 年起，依据《互联网信息服务管理办法》（国务院令第 292 号）规定，电信主管部门对从事互联网信息服务的网站开展备案核准工作（即 ICP 备案）。>> 查看详情

7、北大国科大等力证 LK-99 半悬浮样品不是超导，竟是铁磁材料

来自北京大学、中国科学院大学等机构的研究人员 8 月 8 日发表论文称，LK-99 表现出的是铁磁性半悬浮现象，不具超导性。

研究者认为，软铁磁足以解释 LK-99 在强垂直磁场中的半悬浮现象。测量结果没有表明样品中存在迈斯纳效应或零电阻，因此实验得到的 LK-99 样品不具超导性。同时，印度国家实验室也发表论文称，所得 LK-99 样品在室温下不具备超导性。美国马里兰大学凝聚态物质理论中心（CMTC）也转发了最新的研究，称 LK-99 不是超导体，甚至在室温（或极低温度）下也不是。它只是一种电阻非常高的劣质材料。>> 查看详情

8、蔚来回应奔驰汽车将采用其换电平台：不实消息

近日，有媒体报道称，蔚来和奔驰达成合作，前者将向后者开放换电平台，开启新的盈利模式。对于这一消息，蔚来向财经网汽车表示，不实消息。>> 查看详情

9、消息称苹果强制要求 Apple Watch 手表第三方充电器换用官方快充模块

据报道，苹果公司当下计划开始为“副厂”换用快速充电模块，但据外媒表示，苹果公司这一要求“是强制性”的，今年 8 月 31 日后 “副厂”只能订购编号为 C962 的快速充电模块，无法再订购 “慢充模块”，且苹果快速充电模块定价相比慢充更贵，因此外媒认为 Apple Watch 手表第三方充电器将迎来涨价。>> 查看详情

今天就先聊到这里，科技昨夜今晨，咱们明天见。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。