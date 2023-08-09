英特尔 20 核 i7-14700K 处理器新截图曝光，超频至 6.3GHz

IT之家 8 月 9 日消息，消息源 @wxnod 近日分享了一张 BIOS（UEFI）截图，展示英特尔 i7-14700K 处理器可以超频到 6.3GHz。

本次放出的截图使用的是微星的 MPG Z690 EDGE TI WiFi DDR4 主板，BIOS 版本号为“E7D31IMS.AD0”，新版本添加了对第 14 代处理器的支持。

由于该主板仅支持 DDR4 内存，因此相比较 DDR5 版本，性能应该会更低一些。

截图信息显示英特尔 i7-14700K 处理器的时钟频率为 6.3GHz，电压为 1.384V，由于本次超频是在 BOIS 级别完成的，目前无法判断其稳定性。

IT之家此前报道，酷睿 i7-14700K 采用了 8+12 核心配置，共计 20 个核心和 28 个线程，相比现有 i7-13700K（8+8，3.4~5.4GHz，30MB）升级较大。

这颗 CPU 配备 33 MB 智能缓存，基础频率 3.4 GHz，TBMT3 频率高达 5.6 GHz，这也比 13700K 提高了 200 MHz，预计性能提升约 5-10%。

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