英特尔与联想在上海成立“先进系统创新实验室”，已开始模拟 Lunar Lake 处理器平台

IT之家 8 月 9 日消息，英特尔官方公众号“知 IN”今日发文称，英特尔与联想于 7 月在上海联合成立了“先进系统创新实验室”，合作打造全新笔记本电脑设计。

据介绍，双方都非常看好 AI 在 PC 上面的应用和体验。双方正加速基于今年将发布的 Meteor Lake 处理器推进 AI 体验的开发和创新。其中，约 30% 的想法正在联合实验室的 Meteor Lake 系统进行概念验证测试，其余 70% 的创新想法将运用在未来的 PC 平台。

此外，针对英特尔下一代分离式模块架构（多芯片）设计的 Lunar Lake 处理器的合作也已提上日程。

英特尔在今年 1 月的财报电话会议上透露，Lunar Lake 处理器仍将按计划于 2024 年投入生产。

联想集团智能设备业务集团平台设计与开发总监莫志坚表示：“我们已经开始对 Lunar Lake 处理器平台进行实验室模拟。该项目非常特殊，这涉及到我们两个团队之间详细的合作过程。”

据IT之家此前报道，消息源 Bionic_Squash 爆料称，Lunar Lake 处理器的 iGPU 基于 Battlemage“Xe2”架构，最高可以实现 64 EU，相当于 8 个 Xe 核心，明显低于 Meteor Lake 的 128 EU。

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