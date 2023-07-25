加码新能源汽车动力电池，Nexeon 将向松下能源供应高性能硅阳极材料

IT之家 7 月 25 日消息，英国锂离子电池硅材料开发商 Nexeon 宣布，将从 2025 年开始向松下的美国最新工厂供应高性能硅阳极材料。

总部位于阿宾顿的 Nexeon 将向松下能源公司耗资 40 亿美元的堪萨斯州工厂供应这种材料，该工厂计划于 2025 年初开业。

两家公司表示，使用富含硅材料的阳极将提高松下的电池能量密度并使得充电速度更快，还可以制造出更小更轻但续航里程与当前电池相当的电池组。

Nexeon 在开发富硅阳极方面的竞争对手包括两家美国初创公司：总部位于华盛顿伍丁维尔的 Group14 和加利福尼亚州阿莱马代达的 Sila Nanotechnologies。

根据投资者网站 PitchBook.com 的数据，成立于 2006 年的 Nexeon 已筹集了超过 2.6 亿美元（IT之家备注：当前约 18.69 亿元人民币）的资金，最近估值为 3.5 亿美元（当前约 25.16 亿元人民币）。其企业投资者和合作伙伴包括韩国 SK 集团，该公司主要是生产电池和电池材料。

相比之下，Group14 已筹集了 6.5 亿美元的资金，最近估值为 30 亿美元。根据 PitchBook 的数据，其企业投资者包括保时捷以及 SK 和巴斯夫。值得一提的是，Group14 还与保时捷旗下子公司 Cellforce 达成了供应硅阳极材料的协议。

目前，Sila 已筹集了 93.5 亿美元的资金，最近估值为 33 亿美元。根据 PitchBook 的数据，其企业投资者包括梅赛德斯-奔驰、西门子、三星和中国电池巨头宁德时代。梅赛德斯计划于 2025 年成为 Sila 的第一个汽车客户，从 EQG 电动 SUV 开始。

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