IT之家 8 月 9 日消息，据IT之家网友反馈，三星 Galaxy Watch 4/5 国行版手表现已支持 ECG 心电图、血压监测等功能，下载安装“三星健康监测器”即可使用。

若要使用手表测量血压，用户必须首先使用袖带式血压计对手表进行校准，可提供收缩压、舒张压的参考值、脉搏以及历史数据图表。

ECG 心电图功能可记录、显示和存储与导联 I 心电图类似的单通道心电图，用于心房颤动（AFib）或窦性心律的提示，但该提示信息仅供参考，不可以仅凭该提示信息进行临床决策。

需要注意的是，目前以上功能支持的最低版本为三星 Galaxy Watch 4 系列，此前的产品均不可使用。

三星于 8 月 3 日正式推出 Galaxy Watch 6 系列国行手表，也在本次发布会正式宣布标配 ECG 移动心电图房颤提示软件，旋转表圈也回归到 Classic 版本当中。三星 Galaxy Watch 6 售价为 1799 元起，Galaxy Watch 6 Classic 售价为 2599 元起。

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