Stability AI 推出 StableCode，一款用于写代码的大型语言模型

IT之家 8 月 9 日消息，Stability AI 以其 Stable Diffusion 文本生成图像模型而闻名，但这并不是其感兴趣的唯一领域，该公司现在也开始涉足代码生成领域。今天，Stability AI 发布了其新的开放大型语言模型（LLM）StableCode ，该模型旨在帮助用户生成编程语言代码，基于 transformer 神经网络打造 。

StableCode 将提供三个不同级别：一个基础模型用于一般用途，一个指令模型，以及一个能够支持多达 16,000 个词元（token）的长上下文窗口模型。

StableCode 模型受益于开源 BigCode 项目的初始编程语言数据集，同时还经过了 Stability AI 的额外过滤和微调，StableCode 将首先支持 Python、Go、Java、JavaScript、C、markdown 和 C++ 等编程语言的开发。

训练任何 LLM 都依赖于数据，StableCode 的数据来自 BigCode 项目。IT之家注意到，HuggingFace 和 ServiceNow 在 5 月份也曾推出了基于 BigCode 的开放 StarCoder LLM。Stability AI 的首席研究科学家 Nathan Cooper 称，StableCode 的训练涉及了对 BigCode 数据进行大量的过滤和清理。

StableCode 的长上下文窗口版本具有 16,000 个词元的上下文窗口，Stability AI 声称比任何其他模型都要大，更长的上下文窗口使得可以使用更专业和复杂的代码生成提示，还意味着用户可以让 StableCode 查看一个包含多个文件的中等大小的代码库，以帮助理解和生成新代码。

StableCode 目前还处于早期阶段，现在官方的目标是看看开发者会如何接受和使用该模型。

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