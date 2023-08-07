安卓手机扫描二维码有新招，谷歌利用机器学习实现远距离自动放大

IT之家 8 月 7 日消息，如果你在使用安卓手机扫描二维码时遇到困难，比如墙上的二维码太远，很难扫描成功，那么谷歌正在开发一项新功能，可以让手机自动识别、放大并读取二维码。这项功能目前还没有正式推出，但已经在谷歌提供给开发者的最新应用程序接口（API）中进行测试。

具体来说，谷歌的二维码扫描器 API 得到了更新，可以在谷歌的二维码扫描器（QR Code Scanner）系统应用中使用，也可以集成到其他应用中。如果开发者使用了这个 API，用户就不需要授予相机权限，节省了开发者自己设计扫描功能的时间。

这个 API 利用了谷歌的本地机器学习技术来解析二维码，并且只向应用输出一个 Barcode 对象以保护用户的隐私。具体的技术原理不得而知，但是人工智能放大技术已经在其他媒体领域有所应用。

据安卓专家米沙尔・拉赫曼指出，这个新的自动放大功能已经包含在最新版本的 ML Kit 条形码扫描 API 库中，这个库可以集成到应用中（也可以通过谷歌 Play 服务下载），也包含在单独的二维码扫描器 API 版本 16.1.0 中。拉赫曼写道，这个简单的二维码扫描功能可能会出现在运行安卓 13 或更高版本的设备上，因为它们的二维码扫描器使用了同样的 ML Kit 条形码扫描库。而且据 X（前推特）用户 AssembleDebug 的屏幕录像显示，这个功能可能已经通过 GMS 开始推送。

目前还不清楚这个新功能对于配备低质量相机的安卓手机有多大效果，或者是否会出现在除了谷歌自家 Pixel 之外的其他设备上，IT之家将保持关注。

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