研究显示：推行远程办公的公司更容易吸引人才

IT之家 8 月 9 日消息，近日，一项由软件公司 Scoop Technologies 和数据技术公司 People Data Labs 联合进行的研究显示，提供混合或远程办公模式的公司比那些要求员工全职到岗的公司更容易吸引人才，并且员工增长速度也更快。事实上，只要提供每周一天的远程办公机会，就能显著提高招聘效率。

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这项分析基于对 4500 多家公司的数据进行的研究，发现完全灵活的公司（不要求员工到办公室）在 2022 年 5 月至 2023 年 5 月期间，员工增长率为 5.6%。其中，完全远程办公的公司（没有办公室）员工增长率更高，达到 6.9%，这两个数字都是要求员工全职到办公室的公司（员工增长率为 2.6%）的两倍以上。

另外，采用结构化混合模式的公司（要求员工在一定天数内到办公室）员工增长率为 4.1%。这项分析发现，要求员工每周到办公室一天和三天的公司在招聘方面没有太大差异，在同一时期内，前者员工增长率为 4.8%，后者为 4.4%。

然而IT之家注意到，一些大型公司却在推动员工回归办公室。摩根大通要求一半员工每周到办公室五天；高盛也提出了同样的要求；谷歌和苹果则要求员工每周至少到办公室三天。这些公司的管理者认为，在办公室里，员工可以更有效地协作和接受培训，也更容易建立信任和人脉。

然而，在劳动力市场紧张的情况下，远程办公是吸引人才的因素之一。斯坦福大学经济学教授尼古拉斯・布鲁姆（Nicholas Bloom）领导的一项调查显示，员工认为灵活的工作安排相当于涨了 8% 的工资。

这项分析指出，如果公司要求员工每周到办公室四天或更多，可能会影响招聘人才。“公司高管们应该非常谨慎地考虑到办公室办公对吸引人才的潜在影响。”报告说。

这些发现在拥有 500 至 5000 名员工的中型公司中最为明显。在 12 个月内，完全灵活和结构化混合模式的公司比全职到岗的公司增加了两倍以上的员工。在过去三个月里，中型结构化混合模式的公司比全职到岗的公司增加了三倍以上的员工。

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