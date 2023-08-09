Inception 漏洞曝光：影响所有 AMD Zen 处理器，可泄露敏感数据

IT之家 8 月 9 日消息，来自苏黎世联邦理工学院的科研团队近日发现了名为“Inception”的攻击漏洞，表示包括最新型号在内，所有 AMD Zen CPU 均存在漏洞。

该团队结合名为“Phantom speculation”的旧技术，和名为“Training in Transient Execution”（TTE）的瞬态执行攻击（Transient Execution Attacks）技术，创建出了更强大的“Inception”攻击方式。

IT之家注：

Phantom speculation：追踪编号 CVE-2022-23825，在任意 XOR 指令处创建推测执行周期（瞬态窗口），允许攻击者触发错误预测。

TTE：通过向分支预测器注入新的预测来操纵未来的错误预测，以此来创建可利用的推测执行。

Inception 攻击：追踪编号 CVE-2023-20569，结合上述两种方式的新型攻击方式，让 CPU 相信 XOR 指令（简单二进制操作）是递归调用指令。

该漏洞会导致返回堆栈缓冲区溢出，目标地址由攻击者控制，从而允许攻击者从任何 AMD Zen CPU 上运行的非特权进程中泄露任意数据。

即便 CPU 已经部署了推测性执行攻击（如 Spectre）或瞬时控制流劫持（如自动 IBRS）缓解措施，依然存在泄露的可能。

此外，通过 Inception 实现的数据泄露率为 39 字节 / 秒，窃取一个 16 个字符的密码大约需要半秒，窃取一个 RSA 密钥大约需要 6.5 秒。

研究人员表示，包括从 Zen 1 到 Zen 4，所有基于 AMD Zen 架构的 Ryzen 和 EPYC CPU，都受到 Phantom 和 Inception 的影响。

英特尔 CPU 虽然也受到 TTE 变种的影响，但由于 eIBRS 缓解措施，攻击者很难在英特尔处理器上使用 Phantom。

苏黎世联邦理工学院团队创建的概念验证虽然是在 Linux 上执行的，不过由于这是 AMD CPU 的硬件缺陷，而非软件，因此所有使用 AMD CPU 的系统都存在风险。

AMD 官方随后发布评论：

AMD 已经收到了关于“INCEPTION”的外部报告，这是一种新的投机性侧信道攻击方式。 AMD 通过现有证据表明，只有在下载恶意软件等场景下，在本地利用该漏洞。 AMD 推荐用户升级到新的驱动版本，以及最新的恶意软件检测工具，并建议客户采用安全最佳实践，提高设备安全性。 AMD 尚未在研究环境之外，发现有任何利用“Inception”漏洞的行为。 AMD 推荐基于 Zen 3 和 Zen 4 的用户尽快安装 µcode 修补程序且升级 BIOS 更新。 对于基于“Zen”或“Zen 2”CPU 架构的产品，无需 µcode 修补程序或 BIOS 更新，因为这些架构已被设计为从分支预测器中清除分支类型预测。 AMD 计划向 AMD 安全公告中列出的原始设备制造商（OEM）、原始设计制造商（ODM）和主板制造商发布更新的 AGESA™版本。请咨询您的 OEM、ODM 或主板制造商，以获取特定于您产品的 BIOS 更新。

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