尼康 Zf 全画幅复古相机新爆料：双卡槽，首发高分辨率模式

IT之家 8 月 9 日消息，据 nikonrumors 消息，尼康新款 Zf 全画幅复古相机将在 8 月或 9 月发布，最新的消息称这款新相机将有两个存储卡槽，首发一种高分辨率模式。

图源 nikonrumors

尼康Zf 全画幅复古相机爆料如下：

8-9 月发布，2023 年底前发货

预计采用新的 25MP 传感器

与 Z5 / Z6II 相比，改进了自动对焦

机身价格：1999 美元（IT之家备注：当前约 14453 元人民币）

机身设计与 Nikon Zfc 非常相似（但有所改进），质感更好

顶部小液晶屏用于光圈显示

搭载侧翻屏

代号 N2137

目前，尼康在售的复古风格微单相机为尼康 Z fc，其采用了 2088 万像素的 APS-C 画幅传感器设计，搭配 EXPEED 6 影像处理器，具备 11fps 的连拍能力。尼康表示，Z fc 的设计灵感源自尼康历史悠久的标志性相机 —— 尼康 1982 年发布的 FM2 单反胶片相机，除了拥有相机的乐趣外，还为用户提供拍摄精彩照片和视频的乐趣。

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