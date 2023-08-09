比亚迪第 500 万辆新能源汽车宣布下线，罗振宇喜提一台腾势 N7

IT之家 8 月 9 日消息，中国品牌再一次实现新的里程碑。今日晚间，比亚迪宣布第 500 万辆新能源汽车下线，这又是一次中国汽车的加速超越。

据介绍，比亚迪第 500 万辆新能源汽车是刚刚上市的腾势 N7，车主则是罗振宇。（IT之家注：罗振宇是得到 App 创始人，曾担任 CCTV《经济与法》《对话》栏目制片人）

腾势 N7 于 7 月 3 日晚正式上市，指导价为 30.18-37.98 万元。新车共推出 6 款车型，全系标配 91.392kWh 磷酸铁锂电池组，CLTC 工况续航分别为 630/702km。

腾势销售事业部总经理赵长江曾表示：在两万多位 N7 盲订准车主中有高达 68% 的增换购用户，这些用户中有超过 55% 都拥有 BBA 车型。

腾势 D9 DM-i 尊享型的纯电续航达到 98 公里，并搭载 45kW 直流快充和 6kW 对外放电功能。此次新增的尊享型，将与 D9 DM-i 现有的 190 公里、180 公里纯电续航互补。

腾势 N7 提供单电机与双电机四驱版两种版本，均配备容量为 91.392kWh 的动力电池，其中单电机版最大功率 230kW，CLTC 续航里程为 702km；双电机四驱版最大功率 390kW，零百加速仅为 3.9s，CLTC 续航里程为 630km。

内饰方面，腾势 N7 搭载了六联屏，分别为 17.3 英寸中控屏、10.25 英寸液晶仪表盘、10.25 英寸副驾驶娱乐屏、AR-HUD 和双侧智能风口显示屏，标配帝瓦雷音响、全车高级 NAPPA 真皮、电动遮阳帘等。

此外，这款新车配备云辇-A 智能空气车身控制系统（标准版），高阶智能辅助驾驶版本搭载 33 个传感器加一个域传感器，配备高精度双激光雷达、高精度毫米波雷达、Orin 芯片、两个 800 万像素摄像头，官方称“到今年第四季度，腾势 N7 可实现高速 NOA 能力”。

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