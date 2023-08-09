育碧放出 5 款《刺客信条》游戏限时免费玩：含英灵殿、兄弟会、启示录、黑旗等

IT之家 8 月 9 日消息，育碧宣布，8 月 11 日-14 日将开启《刺客信条》免费周末，《刺客信条 2》《刺客信条：兄弟会》《刺客信条：启示录》《刺客信条 4：黑旗》《刺客信条英灵殿》免费玩。

此次限免包括 PC（IT之家注：含 Ubisoft Connect 和 Epic）、PS4、PS5、Xbox One 和 Xbox Series X|S，但不支持任天堂 Switch。

PC：Ubisoft Connect 可游玩全部 5 款游戏，北京时间 8 月 11 日凌晨 1 点-8 月 14 日晚上 9 点；Epic 仅限《刺客信条：英灵殿》（8 月 11 日凌晨 1 点-8 月 14 日晚上 9 点）。

值得一提的是，PC 版还支持预载功能，8 月 9 日凌晨 1 点即可提前下载 4 款游戏，而《刺客信条 4：黑旗》不支持预载。

Xbox 需订阅 Xbox 金会员（或 XGPU）才能免费游玩， 8 月 11 日凌晨 2 点-8 月 14 日下午 5 点期间可游玩全部 5 款游戏。

PlayStation：《刺客信条：英灵殿》无需订阅 PS+ 会员即可游玩，将于 8 月 9 日凌晨 3 点开启预载，然后在 8 月 11 日凌晨 3 点-8 月 14 日晚上 9 点开启免费周；剩下四款游戏仅限 PS Plus 二档会员，包含《刺客信条：艾吉奥合集》和《刺客信条 4：黑旗》。

此外，育碧还开启了返现活动，买游戏可获得 25 元返现。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。