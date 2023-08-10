苹果发布 watchOS 10、macOS 14、tvOS 17 的第 3 个公测版

IT之家 8 月 10 日消息，苹果公司今天在发布 iOS / iPadOS 17 第 3 个公测版之外，还发布了 watchOS 10、macOS Sonoma 14、tvOS / HomePod 17 的第 3 个公测版。

watchOS 10 第 3 个公测版

苹果公司在昨天发布 watchOS 10 Beta 5 更新，本次发布的第 3 个公测版和 Beta 5 相同，内部版本号也为 21R5332f。

要想安装 watchOS 10 更新，开发人员需要打开 Apple Watch 应用，转到“设置”中“常规”下的软件更新部分，然后打开 watchOS 10 开发者测试版，而且需要链接到开发者账户的 Apple ID 。

macOS Sonoma 14 第 3 个公测版

苹果允许非开发人员在秋季发布之前，测试 macOS Sonoma 14 系统，和此前发布的第 2 个公测版相隔 2 周时间。

公测测试人员在 Apple 公测网站注册并在公测更新部分选择进入公测后，可以从系统偏好设置应用程序的软件更新部分下载 macOS 14 更新。

tvOS / HomePod 17 第 3 个公测版更新

tvOS 17 第 3 个公测版更新和昨天发布的 Beta 5 更新相同。

IT之家注：tvOS 更新的规模通常很小，侧重于内部错误修复和改进。本次更新适用于 Apple TV 4K 和 Apple TV HD，注册的开发者可以使用 Xcode 下载相应的配置文件，从而更新至新版本。

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