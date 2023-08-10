消息称苹果 iPhone 15 Pro 的 A17 芯片配备 6 个 GPU 核心，辅以 6GB RAM

IT之家 8 月 10 日消息，此前多个传闻表明 iPhone 15 Pro 预计将搭载采用 3nm 工艺制造的新款 A17 仿生芯片。今天有一则新的传闻进一步透露了 iPhone 15 Pro 配置细节，包括内存大小等信息。

根据 X（推特）用户 URedditor 爆料，A17 仿生芯片将配备 6 核 CPU 和 6 核 GPU。目前的 A16 仿生芯片配备了 6 核 CPU 和 5 核 GPU，所以这意味着 iPhone 15 Pro 和 iPhone 15 Pro Max 将拥有一个额外的 GPU 核心。此外，A17 仿生芯片的 CPU 将具有最高 3.70 GHz 的时钟速度，高于 A16 仿生芯片的 3.46GHz。

今天的传闻还称，iPhone 15 Pro 机型将配备与 iPhone 14 Pro 机型相同的 6GB RAM。不过IT之家注意到，这与早先的传闻相矛盾，早先的传闻称 iPhone 15 Pro 将升级为 8GB 内存。URedditor 表示，他们“目前只看到了 6GB”，并指出 8GB 似乎“不太可能，但也不是不可能”。

A17 仿生芯片只会用于 iPhone 15 Pro 和 iPhone 15 Pro Max，iPhone 15 和 iPhone 15 Plus 将使用去年的 A16 芯片，这也是目前用于 iPhone 14 Pro 的芯片。

最高时钟速度提升、额外的 GPU 核心以及新的 3nm 工艺应该会为 iPhone 15 Pro 带来显著的性能和效率提升。但是，苹果可能会在效率和性能之间找到自己的平衡点。

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