首页
IT圈
辣品
设置
  • 日夜间
    随系统
    浅色
    深色
  • 主题色
首页 > iPhone之家>iPhone新闻

古尔曼：苹果今年 iPhone 15 系列发布会仍采用预录制模式

2023/8/10 7:37:10 来源：IT之家 作者：故渊 责编：故渊
评论：

IT之家 8 月 10 日消息，马克・古尔曼近日在彭博社撰稿，表示苹果今年秋季举办的 iPhone 15 系列发布会，虽然会邀请部分媒体、嘉宾亲自到场，但整体上和 iPhone 14 系列发布会一样，采用事先录制的方式展开。

古尔曼在推文中再次确认苹果今年秋季的特别活动将于 9 月 12 日举办，目前官方已着手准备现场活动的各种布置。

古尔曼表示会议流程还是和去年相同，邀请媒体和嘉宾前往 Apple Park 线下参与，发布会期间采用预先录制的视频演示，发布会结束之后会有新品体验环节。

在疫情的影响逐渐远离之后，不少人都期望苹果今年的 iPhone 15 发布会可以采用传统的现场演示方式。

IT之家注：苹果在今年 6 月的 WWDC 大展上，预录制方式将会为苹果的首选形式。

苹果随机挑选开发人员和学生，然后邀请他们到 Apple Park 观看一天的主题演讲视频，与 Apple 的一些团队会面，并参加活动，而整个 WWDC 通过线上方式举办。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。

下载IT之家APP，签到赚金币兑豪礼

相关文章

关键词：iPhone 15

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 iPhone之家 Win7之家 Win10之家 Win11之家

软媒旗下软件： 魔方 云日历 酷点桌面 Win7优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用