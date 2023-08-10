苹果发布 Safari 浏览器技术预览版 176 更新

IT之家 8 月 10 日消息，苹果公司于今天发布了 Safari 176 技术预览版更新，主要改进了 CSS、Rendering、Accessibility、Media 和 Web API。

Safari 176 技术预览版更新适用于 macOS Sonoma Beta 版本更新和 macOS Ventura 系统，已经安装的用户，可以点开“设置”中的“通用” → “软件更新”，进行更新。

本次更新在 CSS 方面，主要添加了对 contain-intrinsic-size: inherit 的支持，实现了 CSS 动画和过渡的 linear (...) 计时功能等。

在渲染方面，修复了 out-of-flow 框体无法显示、画布在强制重新渲染之前不显示 CanvasRenderingContext2D.putImageData 的结果、固定滚动条不更新 CSS 配色方案等。

IT之家注：Safari 最新技术预览版支持多账号系统，可以创建独立的账号，分隔访问历史、收藏夹、网页应用等，并增强了隐私浏览模式。

Safari 技术预览版 176 浏览器进一步增强了 Feature Flags 功能，该功能上线后将取代开发菜单的实验功能部分。

它允许用户搜索特定功能。Feature Flags 有“稳定”、“可测试”、“预览”或“开发人员”等状态，现在可以按主题组织。

此外 Safari 最新技术预览版还重新设计了开始菜单，支持识别视频和图片中的文本内容、支持 HEIC 和 JPEG XL 图片格式等等。

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