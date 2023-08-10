摩托罗拉联想 ThinkPhone 手机即将支持微软 Windows 365

IT之家 8 月 10 日消息，摩托罗拉此前推出了一款专为商务用户设计的智能手机，名为联想 ThinkPhone。这款手机不仅可以在没有互联网或蓝牙连接的情况下实现文件共享和传输，还可以轻松地将应用程序流式传输到电脑上，并在电脑上查看通知、电话等信息。今天，摩托罗拉宣布了一些即将推出的新功能，这些功能将使 ThinkPhone 成为需要随时随地使用 Windows 体验的员工的更有用的工具。

其中一个功能将允许 ThinkPhone 访问微软的 Windows 365 云 PC 服务。摩托罗拉的博客写道：“客户可以通过将 ThinkPhone 与任何联想显示器以及蓝牙配件结合使用，获得完整的 Windows PC 体验，无论他们身在何处，都可以使用他们个性化的应用程序、内容和设置。”

此外，摩托罗拉还扩展了 ThinkPhone 的红色按键的用途，很快就可以用来访问微软 Teams 中的对讲机应用，博客写道：“通过快速编程红色按键来调用对讲机模式，用户将拥有即时按键通话（PTT）通信能力。这个功能不需要任何设置，完美地将红色按键与微软 Teams 中的对讲机应用程序集成在一起，让您可以使用 Teams 频道轻松地立即与特定团队或部门进行即时沟通。”

这两个功能将在未来几周内向 ThinkPhone 用户提供。联想 ThinkPhone by Motorola（这是该机的全名）采用 6.6 英寸 FHD + 显示屏，刷新率为 144Hz。搭载高通骁龙 8+ Gen 1 处理器，5000mAH 电池，8GB 内存，256GB 存储空间，还有一个 5000 万像素的主摄像头，并且具有 IP68 防尘防水等级，售价 700 美元（IT之家备注：当前约 5061 元人民币）起。

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