必应聊天企业版计划于 9 月份添加到 Microsoft 365 订阅中

IT之家 8 月 10 日消息，今天前微软发布了 Bing Chat（必应聊天）企业版，这是一款专为企业和组织使用的 Bing Chat 版本。本周该公司透露，将于 9 月初将 Bing Chat 企业版计划加入其 Microsoft 365 订阅服务。

Petri 网站报道，微软通过私人 Microsoft 365 管理中心发布了这一消息，该聊天机器人目前处于公开预览状态。管理中心的消息称，Bing Chat 企业版将于 8 月底默认开启，管理员可以选择不默认开启 Bing Chat 企业版。公开预览目前适用于 Microsoft 365 E3、E5、Business Standard 和 Business Premium 服务的订阅者，该公司还计划以每月 5 美元（IT之家备注：当前约 36 元人民币）的价格为每个用户单独提供 Bing Chat 企业版的访问权限。

Bing Chat 企业版的主要特点是其针对商业用途的安全和隐私更新。微软在 7 月份的公告中表示：

使用 Bing Chat 企业版，用户和商业数据受到保护，不会泄露到组织之外。输入和输出的内容都保持安全。聊天数据不会被保存，微软也无法访问 —— 这意味着没有人可以查看您的数据。而且，您的数据也不会用于训练模型。

微软近期还一直在测试 Bing Chat 对第三方桌面和移动浏览器（如 Chrome）的支持，并计划在不久的将来为所有 Bing Chat 用户添加对这些浏览器的支持。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。