微软发布.NET 8 最终预览版，正式版计划 11 月 14 日发布

IT之家 8 月 9 日消息，微软今天推出了.NET 8 的第 7 个预览版，也是该开发分支的最后一个预览版。

微软的 Richard Lander 在新闻稿中表示：“我们已经发布了.NET 8 的最终预览版，现在将转向发布候选版本”。

本次预览版更新中主要改进了 System.Text.Json 和 codegen，添加了.NET MAUI 和键盘加速器的支持，不过该预览版敲定了几乎所有新功能，在后续发布的候选版本中不再添加新的功能，转而修复各种 BUG、打磨细节。

IT之家注：微软于今年 2 月发布.NET 8 的第一个预览版，此后定期发布预览版更新。微软计划于 11 月 14 日发布.NET 8 正式版。

今年的 .NET 8 主题有望以其相关性和创新性吸引开发人员。IT之家从微软官网获悉，此次主题包括：

云原生（Cloud Native）：了解如何在云原生环境中充分挖掘 .NET 的潜力，解锁可扩展性、性能和弹性。

Blazor Full Stack：释放 Blazor 的能力并探索客户端和服务器端开发的无缝集成。

.NET MAUI: 借助.NET MAUI 深入多平台开发世界，赋予你创建桌面、移动和其他领域的精美 App 的能力。

.NET 智能应用：探索人工智能和机器学习的奇妙世界，并学习如何将智能融入到您的.NET 应用程序中。

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