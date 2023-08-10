微软 Win11 Canary 25926 预览版发布，截图工具更好用

IT之家 8 月 10 日消息，微软今天为 Canary 频道的 Insider 计划成员发布了新的 Windows 11 预览版，该更新的内部版本号为 25926，带来了一些小的更新和功能，还包含先前 Dev 频道更新中提供的新功能。

这次更新的亮点有：

新增了从截图工具（Snipping Tool）直接编辑截图和录屏的按钮，截图和录屏会分别在画图（Paint）和 Clipchamp 中进行编辑。

优化了 Windows Ink 的体验，增加了对手写笔和触摸屏的支持。

改进了屏幕投射的体验，可以更方便地将电脑屏幕投射到其他设备上。

改进了本地文件共享的功能，可以更快速地在不同设备之间传输文件 。

调整了任务栏和系统托盘的通知显示方式，现在通知会以一个铃铛的图标出现在系统托盘中，当有新通知时，铃铛会根据系统主题色变色。当没有通知时，铃铛会为空心。不再显示通知数量。

增加了颜色滤镜的调节选项，可以在设置 > 辅助功能 > 颜色滤镜中调整滤镜的强度和色彩增强。

IT之家注意到，这次更新还修复了一些已知问题，例如在升级到 25921 版本后可能导致移动宽带连接丢失 APN 配置而无法连接无线网络的问题。

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