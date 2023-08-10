首批智能网联汽车在重庆高新区试跑：含无人售卖车 / 配送车 / 巡逻车，预计月底投入运行

IT之家 8 月 10 日消息，据央视新闻今日上午报道，首批 7 款智能网联汽车在重庆高新区的西部（重庆）科学城进行试跑，包含了智能网联无人小巴、自动驾驶通勤车、低速无人售卖车 / 配送车 / 安防巡逻车等多种用途车型，预计在 8 月底正式投入运行。

报道称，这批车辆全部接入了云控平台，可通过道路两侧的毫米波雷达、摄像头等设施实时采集数据，再回传云端进行计算，云端再把安全、高效的驾驶建议发送给通勤车，可“避免人为因素或突发事件带来的安全隐患”。

目前西部科学城已经集聚 40 余家智能网联汽车、新能源汽车产业相关企业，全产业链生态圈已经初步建成。据称，重庆高新区正打造“智能网联汽车示范区”，建设完整的车路云一体化基础设施，并拓展丰富的应用场景。该示范区一期工程将于 8 月底完成建设，届时将会有约 50 公里道路安装有路侧设备。

IT之家此前报道，工业和信息化部、国家标准化管理委员会上月联合修订印发《国家车联网产业标准体系建设指南（智能网联汽车）（2023 版）》。《指南》主要针对智能网联汽车通用规范、核心技术与关键产品应用，构建包括智能网联汽车基础、技术、产品、试验标准等在内的智能网联汽车标准体系，充分发挥标准对智能网联汽车产业关键技术、核心产品和功能应用的基础支撑和引领作用，与《国家车联网产业标准体系建设指南》其他部分共同形成统一、协调的国家车联网产业标准体系架构。

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