三星 Galaxy S24 Ultra 手机爆料：配 M13 OLED 屏幕和 16GB 内存

IT之家 8 月 10 日消息，根据韩媒 Chosun 报道，三星计划在明年推出的 Galaxy S24 Ultra 手机上，引入全新的 M13 OLED 面板，此外最高内存为 16GB。

报告称 Galaxy S24 Ultra 手机采用 M13 OLED 屏幕面板，不仅面板更薄，而且显示效果更加优秀。

报告称德国半导体材料供应商默克公司已于 2022 年在京畿道平泽市宝城工业园区建设一条 M13 材料专用生产线，满足三星 Galaxy S24 系列 M13 OLED 面板的需求，根据量产规模，S24 和 S24+ 也会采用 M13 面板。

三星在 Galaxy S24 系列中部署 M13 OLED 面板之后，后续将会向苹果的 iPhone 16 销量供应该材质级别的面板。

IT之家查阅报道，并未发现关于 M13 OLED 的更具体量化指标。

报道中表示在处理器方面，三星计划在 Galaxy S24 系列上回归使用双处理器，配备 Exynos 2400 和骁龙 8 Gen 3 芯片。

在内存方面，三星 Galaxy S24 和 Galaxy S24+ 起步将从 8GB 提升到 12GB；而三星 Galaxy S24 Ultra 的内存为 16GB。

目前三星 Galaxy S23 Ultra 提供 4 种配置，基础版为 8GB+256GB 版本，其它均为 12GB；文章中只是提及内存为 16GB，预估基础版配置为 12GB+256GB 版本。

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