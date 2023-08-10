OpenAI 在中国申请注册“GPT-5”商标，此前已在美国申请

IT之家 8 月 10 日消息，据国家知识产权局商标局官网显示，欧爱运营有限责任公司（OPENAI OPCO, LLC）已于上月下旬申请注册了两枚“GPT-5”商标，国际分类分别为 9 类和 42 类（科学仪器、设计研究），商标状态均为申请中。

IT之家此前报道，据美国专利商标局（USPTO）信息显示，OpenAI 已经在上月 18 日申请注册“GPT-5”的商标。从商标信息来看，GPT-5 将提供文本生成、自然语言理解、语音转录、翻译、分析等功能。

OpenAI 曾在今年 6 月初在印度《经济时报》主办的一场会议上表示“尚未开始训练 GPT-4 的后继者 GPT-5”，OpenAI 首席执行官山姆・阿尔特曼此前表示，“在我们开始训练 GPT-5 之前，他们还有很多工作要做。我们正在研究我们认为需要的新想法，但我们肯定还没有准备好开始”。

此外，OpenAI 的 GPT-4 大模型今年上半年也在中国申请注册了相应商标，以及国际分类为网站服务的“WHISPER”商标。（Whisper 为 OpenAI 此前发布的神经网络，官方声称其在英语语音识别方面已接近人类水平）

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