公安部：破获“AI 换脸”案件 79 起，抓获犯罪嫌疑人 515 名

IT之家 8 月 10 日消息，IT之家从公安部官网获悉，8 月 10 日，公安部召开新闻发布会，通报公安机关打击侵犯公民个人信息违法犯罪成效情况。

公安部网络安全保卫局副局长李彤表示，随着人脸识别技术的广泛应用和人工智能技术的进步，人脸识别验证类犯罪伴随而生。犯罪分子用于实施“AI 换脸”的物料主要为照片，特别是身份证照片，同时结合人员姓名、身份证号来突破人脸识别验证系统。为防范和打击此类新型犯罪，公安机关联合国家重点实验室等单位，开展人脸识别与活体检测技术安全测评，覆盖了境内用户量大、问题隐患突出的即时通讯、网络直播、网络社交、电商平台、金融支付等重点 App，及时发现人脸识别验证系统存在的风险隐患，通报运营主体升级安全保护措施和人脸识别算法。同时依托“净网”专项行动，组织专项会战，严打泄露身份证照片等图像信息的犯罪源头，破获“AI 换脸”案件 79 起，抓获犯罪嫌疑人 515 名，有效遏制了该类犯罪势头。

公安部网络安全保卫局政委孙劲峰介绍，公安部立足于信息安全和数据安全，积极参与有关政策法规的制定工作，推动出台了《个人信息保护法》《数据安全法》，会同中央网信办等部门制定印发了《App 违法违规收集使用个人信息认定方法》《常见类型移动互联网应用程序必要个人信息范围规定》等，明确了个人信息认定标准、行业规范和企业责任，并同步开展行政执法工作，巡查互联网企业 5.5 万家，办理行政案件 1.3 万余起，处罚了一批超范围采集公民个人信息的手机 App 运营公司，修补安全漏洞 3000 余个，督导互联网头部企业完善用户数据采集、存储、使用制度。为进一步筑牢数据安全防线，公安机关大力推动国家网络安全等级保护制度、《关键信息基础设施安全保护条例》的落实，持续加强系统建设、网络运营、数据存储、数据传输、数据处理等重点环节的安全防护措施，确保重要敏感数据的整个生命周期安全可靠。

公安部提示：社会公众要提高个人信息保护意识，不给犯罪分子可乘之机；有关企业要提高责任意识，落实安全保护措施，规范信息采集和使用范围；相关从业者要树立法律意识、敬畏意识，不要违规收集、倒卖公民个人信息，切记“莫伸手，伸手必被捉”。下一步，公安机关将根据夏季治安打击整治行动的统一部署，持续依法严打侵犯公民个人信息违法犯罪，防风险、保安全、护稳定、促发展，切实提升人民群众的幸福感、获得感、安全感。

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