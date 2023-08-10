育碧回应《刺客信条：幻景》游戏内购项目：不含特殊订阅模型和广告形式

IT之家 8 月 10 日消息，育碧旗下最新作《刺客信条：幻景》日前通过了德国软件分级系统（USK）的评级，曝光了游戏中的内购项目。

据悉，《刺客信条：幻景》的内购包括：“奖励等级（BonusLevels）”、“皮肤（游戏内角色服装）”、“虛拟硬币”、“游戏内货币”、“订阅和升级（每个月解锁限定物品）”。

育碧随后通过刺客信条官方 Discord 频道，表示《刺客信条：幻景》游戏在传统游戏信息之外，并不包含“任何特殊的订阅模型和广告形式”。

育碧还确认《刺客信条：幻景》游戏上线之后，会直接在数字商城推出一些可选的皮肤套件。

育碧承诺将在未来几周内公布《刺客信条幻影》的货币化细节，目前已经公布的内容包括《Fire Demon Pack I》，其中包括英雄的火甲和其他主题物品。

IT之家注：育碧《刺客信条：幻景》游戏的玩法将回归系列原点，在游戏中玩家将化身为巴辛姆在巴格达街道间穿梭并追寻真相。

玩家可在执行任务（例如搜索物品、与敌人战斗）并使用隐身杀死目标的同时探索开放世界，玩家可以使用剑、匕首、箭和袖箭近战杀死士兵、刺客同行和 Boss。

本作将在今年 10 月 12 日登录 PS4、PS5、Xbox One、Xbox Series X|S、PC。

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