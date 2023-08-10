全球首个陆上商用小型核反应堆“玲龙一号”核心模块吊装成功，100%“中国制造”

IT之家 8 月 10 日消息，IT之家从中核集团公众号获悉，8 月 10 日，中核集团旗下中国核电投资控股中核海南多用途模块式小型堆科技示范工程玲龙一号反应堆核心模块吊装成功。

图源：中核集团

中核集团称，这是玲龙一号核岛设备安装关键路径上的第一个里程碑节点，是核反应堆模块化制造和安装的一次“首秀”，代表全球核能小型化迈出了历史性一步，标志着我国在模块式小型堆建造上走在了世界前列。

此次吊装的玲龙一号反应堆核心模块也被称作“玲龙之心”，是玲龙一号的核心部件，由中核集团中国核动力研究设计院自主设计和采购，中国第一重型机械股份公司承制，是 100% 的“中国制造”，集成了压力容器、蒸发器、主泵接管，并取消了主管道。其中，蒸汽发生器是内置在反应堆压力容器里的，吊装前，蒸汽发生器就已经在工厂与反应堆压力容器完成了组焊，是制造难度最高、最具代表性的“工厂化预制、模块化制造”核电主设备，其设计创新既提高了核电站安全性和可靠性，又极大地缩短了工期，提高了经济性。

小型堆因其安全性、部署灵活性及多用途等方面的独特优势，在新一轮核能技术变革和国际产业竞争中的作用日益凸显。据国际原子能机构（IAEA）统计，全球范围内正在开发的小型堆技术有超过 80 种，美、俄、英、日、韩等核电大国均将小型堆技术列入国家战略。玲龙一号是中核集团在成熟压水堆核电站和核电技术的基础上开发的具有自主知识产权的创新型核反应堆，是全球首个通过 IAEA 通用安全审查的小型模块化压水反应堆。同时，中核集团积极响应 IAEA 的小堆倡议，参与了 IAEA 首个小堆用户需求文件编制工作，为模块化小型堆发展贡献中国智慧。

海南核电多用途模块式小型堆科技示范工程于 2021 年 7 月 13 日在海南开工建设，由中国核电工程公司总承包，中核二二负责土建施工，中核五公司负责设备安装，是全球首个建造的陆上商用模块化小型压水堆。建成投运后，预计每年发电量可达 10 亿度，可满足海南 52.6 万户家庭用电需求。同时，每年可减少二氧化碳排放量约 88 万吨，相当于一年植树 750 万棵。不仅将以稳定可靠的清洁能源助力国家“双碳”目标实现和海南“清洁能源岛”建设，更将以先进反应堆技术的示范效应，推动世界核能的发展。

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