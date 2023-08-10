TechInsights 公布 2023 年 Q2 全球 15 国手机出货量变化，仅 1 国实现增长

IT之家 8 月 10 日消息，TechInsights 智能手机国家份额追踪（SCST）服务近日发布了 2023 年 Q2《全球 15 国智能手机厂商市场份额》报告，其中有 13 个国家智能手机出货量同比再次出现大幅下降。

▲ 图源 TechInsights，下同

报告称，中国市场出货量同比下降 5%，超过全球市场-8% 的同比增长率；日本地区苹果的市场份额在五年内跌至 50% 以下，谷歌的市场份额创历史新高；韩国市场与上一季度相比没有太大变化，今年下半年苹果和三星两大巨头的竞争即将展开；美国市场年度出货量连续三个季度下降两位数，主要受经济不确定性影响，消费者不愿升级手机。

IT之家附 15 国手机市场出货量变化：

巴西同比下降 22%

加拿大同比下降 17%

中国同比下降 5%

法国同比下降 8%

德国同比下降 18%

印度同比下降 4%

意大利同比持平

日本同比下降 7%

墨西哥同比下降 12%

俄罗斯同比下降 9%

南非同比增长 8%

韩国同比下降 17%

西班牙同比下降 10%

英国同比下降 10%

美国同比下降 19%

全球市场同比下降 8%

据IT之家此前报道，市调机构 TechInsights 发布的 2023 年第二季度全球智能手机市场报告显示，该季度全球智能手机出货量同比下降-8% ，这也是全球智能手机出货量连续第八个季度出现年度下降，出货量前五名品牌分别为三星、苹果、小米、OPPO（包括一加）、传音。

参考

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